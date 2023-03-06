Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Soğanlı Anadolu Lisesi öğrencileri, biriktirdikleri harçlıkları ile deprem bölgesine gıda yardımında bulundu.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Soğanlı Anadolu Lisesi öğrencileri, biriktirdikleri harçlıkları ile deprem bölgesine gıda yardımında bulundu.

Lise öğrencilerinin biriktirdikleri harçlıklar toplandıktan sonra, gıda malzemeleri ve alınan hijyen malzemeleri okul yönetimi tarafından Kahramanmaraş’a gidilerek depremzede ailelere ulaştırıldı.

Yapılan yardımla ilgili açıklama yapan Soğanlı Anadolu Lisesi Müdürü Adem Yılmaz, ‘’Asrın felaketini yaşadığımız şu zor günlerde birliğe beraberliğe ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Biz millet olarak genetik kodlarımıza işlenmiş en güzel hasletlerimizden biri olan dayanışma ruhunu çok yoğun bir şekilde bu dönemde gösterebildik. Okul idaremizin liderliğinde ve okulumuzun Değerler Kulübünün rehberliğinde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için böyle bir yardım kampanyasını başlattık ve bir hafta gibi kısa bir sürede hatırı sayılır miktarda topladığımız iaşe ve hijyen malzemelerini Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinin Ericek Köyü’ne bizzat götürerek teslim ettik. Hem onların acılarına ortak olmak hem de ihtiyaçlarını kısmen karşılamak bizleri çok mutlu etti. Gördüğümüz manzaradan çıkardığımız sonuç bu yardımların uzunca bir süre daha sürdürülmesi gerektiği. Biz okul olarak öğrenci ve öğretmenlerimizle birlikte önümüzdeki dönemde de bu bölgelerimize yardım etmeye kararlıyız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Katkı veren, harçlıklarını depremzede insanlarımıza yaralarına bir merhem olabilmek adına bağışlayan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

Soğanlı Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Recep Birol ise, “Okulumuz Soğanlı Anadolu Lisesi’nin başlatmış olduğu yardım kampanyasına öğrenciler olarak harçlıklarımızı bağışladık ve deprem bölgesine ihtiyaç malzemelerini gönderdik. Oradaki insanlara yardımcı olabildiysek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.