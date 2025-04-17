Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi iş birliğinde, Turizm Haftası dolayısıyla "Öğrencilerimizin Gözünden Sinop Turizmi" adlı etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Turizm Rehberliği Bölümü öğrencileri, Sinop’un önemli tarihi ve kültürel mekanları olan Tarihi Saat Kulesi, Rıhtım, Alaaddin Camii, Akliman ve İnceburun hakkında sunumlar yaptı. Aynı anda Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri ise bu yerlerin hikayelerini resimlerle yorumladı. Öğrenciler, Saat Kulesi’nin tarihçesi, Alaaddin Camii’nin mimari özellikleri, Rıhtım ve Akliman’ın doğal güzellikleri ile İnceburun’un coğrafi konumunu sanatsal bir dille ifade etti.

Etkinliğe katılan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, öğrencilerin çalışmalarını tek tek inceleyerek sohbet etti. Rektör Taşdemir, "Hem tarihi hem doğal güzelliklerimiz gençlerimizin yorumlarıyla yeniden hayat buluyor. Sinop’un sahip olduğu kültürel mirası sadece korumak değil, aynı zamanda geleceğe taşımak bizim için büyük bir sorumluluk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.