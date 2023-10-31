Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kitap okuma farkındalığını artırmak isteyen 2 öğrencinin girişimiyle yüzlerce kişi alanda toplanarak kitap okudu.

Siverek Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) koordinasyonunda, Elif Ceyda Yeniköy ve Dilvin İlhan adlı 2 öğrenci tarafından başlatılan kitap okuma ve farkındalık etkinliğine ilçe kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Siverek Belediyesi, Jandarma komutanlığı, ilçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçede bulunan tüm kurum ve kuruluşlar destek verdi.

İlçenin Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Lezgo Parkı’nda bir araya gelen 7’den 70’e her kesimden vatandaşlar yanlarında getirdikleri kitapları aynı anda okudu, kitapları olmayanlara da alanda kitap dağıtıldı.

Etkinlikte kalabalığa hitap eden İlçe Kaymakamı Musa Aydemir, “Kitap okuma etkinliğine yoğun katılımından memnun olduğunu ve bu etkinliğe gösterilen ilginin de ilçenin kültürel seviyesinin ne kadar yüksek olduğunun göstergesidir” diyerek, öğrencilerle birlikte okuma startını verdi.

Etkinliğe İlçe Kaymakamı ve çalışanları, Belediye Başkanı ve belediye çalışanları, askerler, öğretmenler, polisler, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Siverek Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Sertaç İlhan yapılan projenin amacını anlatarak, ”Bu projemiz nereden çıktı? 2 öğrencimizin fikri ile çıktı. Elif Ceyda Yeniköy ve Dilvin İlhan öğrencilerimiz geldiler, öğretmenim ilçemizde okuma farkındalığı oluşturacak bir çalışma yapmak istiyoruz dediler, bir ortam oluşturabilir miyiz diye yanımıza geldiler. Bizde böyle bir psikolojiye girdik, halkımız genelde geleneklerine bağlı bir halktır geleneklerine bağlı bir halk olduğu için işte büyüklerimiz kitap okursa, gençlerinde, halkımızın da kitaba karşı olan muhabbeti sevgisi artar diye düşündük. Ondan sonra bir video davetiyesi başlattık, çocuklarımız ilçe milli eğitim müdürümüze böyle bir projemiz var kitap okumak farkındalığı oluşturmak istiyoruz dedi, Milli Eğitim müdürümüz bunu destekler mi diye bir video paylaştı. Bu video çığ gibi büyüdü İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nuri Kapanoğlu bu projeye destek verdi, o da sayın kaymakamımıza bir davet gönderdi. Kaymakamımız da destek verdi ve o da belediye başkanımızı davet etti, Belediye Başkanımız da İlçe Emniyet Müdürümüzü, İlçe Emniyet Müdürü Jandarma Komutanı derken halkımızın tamamı buraya bir kartopu misali katıldılar. Çok güzel bir ortam oldu çok güzel bir farkındalık oldu, iki tane küçük yürekli çocuğun yürekleri büyük kendileri küçük böyle bir projeyi başlattığını gördük. Bu bizim adımıza, Siverek adına büyük bir proje hale dönüştü ve bir fikir haline dönüştürdük, bizler de bu öğrencilerimizle birlikte bilimsel makalesini yazıp Siverek’te bir ilk olmaya adayız” dedi.

Okuma farkındalığı projesini geliştiren öğrencilerden Elif Ceyda Yeniköy, maksatlarının daha fazla insanın kitap okumasına vesile olmak olduğunu belirterek, "İnsanların kitap okumadığını ve kitaba önem vermediğini gördük, aynı zamanda ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de kitaba pek önem verilmediğini gördük ve insanlara kitabı nasıl sevdirebiliriz diye arkadaşımla birlikte kafa yorduk, düşündük. Daha sonra arkadaşımla birlikte böyle bir proje düşündüm ve bu projeyi danışman, öğretmeninize anlattık. Daha sonra Müdürümüz Sertaç hocaya durumu anlattık ve sağ olsun Sertaç hocamız da, projemize onay verdi ve sosyal medyada paylaşılması için bir video çekip sosyal medyaya paylaştı. Hep beraber hazırladığımız videoyu sosyal medyaya attık ve attığımız video büyüdü ve destek gördü, beklediğimizden çok daha fazla destek aldık ve proje sayesinde şimdi buradayız ve çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Proje mimarlarından 11 yaşındaki Dilvin İlhan da yaptığı açıklamada, ”Ben ve arkadaşım okul bahçesinde kitap okuyorken, insanların kitaba pek önem vermediğini, okuyanlara da farklı baktıklarını gördük. Arkadaşımla, ‘acaba insanları nasıl kitap okumaya sevk ederiz’ diye düşündü. Şöyle bir proje aklımıza geldi ondan sonra fikirlerimizi kurum müdürlerimize anlattık onlarda onay vererek bize destek verdiler. Sertaç hocamıza anlattık hocamız da dedi ki bir video çekip sosyal medyada paylaşalım, biz videomuzu çektik ve yayınladık, videomuz yayınlandıktan sonra çok büyük bir destek aldık, destek aldığımızdan sonra bunun devamını getirdik ve şimdi de yüzlerce kişiyle birlikte buradayız kitap okuyoruz, çok büyük bir heyecan bende. İnsanların kitap okuması beni çok mutlu ediyor insanlar kitap okuduğunda akıllarında ki ufukları daha çok açılıyor okumalar gelişiyor herkesin kitap okumasını tavsiye ediyorum kitap okumak çok heyecan verici” diye konuştu.