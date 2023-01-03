Daha önce sebze yetiştirerek okullarına gelir sağlayan Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin Tarım Bölümü öğrencileri bu kez de Ahmetaga Mahallesi’ndeki Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait olan 10 dekarlık alanda arpa ve yem bitkileri tohumu ekimi gerçekleştirdi.

Daha önce sebze yetiştirerek okullarına gelir sağlayan Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin Tarım Bölümü öğrencileri bu kez de Ahmetaga Mahallesi’ndeki Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait olan 10 dekarlık alanda arpa ve yem bitkileri tohumu ekimi gerçekleştirdi.

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri marul, domates, biber, maydanoz gibi sebzeleri yetiştirerek satışına başlamasının ardından bu kez de kendilerine ayrılan 10 dekarlık alanda arpa ve yem bitkileri tohumlarını tarlaya sürerek ekimini gerçekleştirdi.

"Uygulama önemli"

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tarım Bölümü öğrencilerimiz burada hem bilgi edinecekler hemde para kazanacak. Öğrencilerimiz ekonomiye katkı sağlarken, okulda aldıkları eğitimi pratikte de uygulama şansı bulmuş oluyorlar. Uygulamalı eğitimlerin her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz."