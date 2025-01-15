Kuşadası Belediyesi, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin 6-14 yaş aralığındaki çocuklarının beslenme çantalarını doldurmaya devam ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca dağıtımı sürecek olan paketlerde, çocukların ara öğün ihtiyacını karşılayacak gıda ürünleri yer alıyor.

Sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği çalışmalarla hemşehrilerinin her daim yanında olan Kuşadası Belediyesi, beslenme çantası desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, içerisinde çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeğinin yer aldığı beslenme çantalarını her hafta düzenli olarak belirlenen dağıtım noktalarında velilere ulaştırıyor. Ekonomik krizin etkilerini hafifletmek ve gelişme çağındaki çocukların dengeli beslenmelerini sağlamak amacıyla Başkan Ömer Günel tarafından hayata geçirilen beslenme çantası desteğinden yararlanmak isteyen aileler, 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattını arayabiliyor.