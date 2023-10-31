Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde kurulan Müzik ve Sanat Akademisi tarafından ortaokul öğrencilerinden oluşan Türk Halk Müziği Çocuk Korosu’nun 100. yıl konseri, büyük beğeni topladı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan Müzik ve Sanat Akademisi Türk Halk Müziği Çocuk Korosu’nun Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Konseri, büyük beğeni topladı. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 100 Yıl Konseri ve 100. Yıl Resim Sergisi, programında sahne alan ortaokul öğrencilerinin seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar, uzun süre ayakta alkışlandı.

Konser ve resim sergi açılışının ardından ödül töreni gerçekleştirilirken, etkinliğin açılış konuşmasını yapan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan; “Bugün Türk’ün adını tarihe altın harflerle yazdığı Kurtuluş Savaşı’nın eşsiz bir mücevheri olarak adlandırdığımız Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Ne büyük bir şereftir ki bizler bugünü Türk olmanın haklı gururunun yanı sıra Türkiye Yüzyılı’nı da yaşayarak taçlandırıyoruz. Türk olmak demek her alanda gelişmiş, lider ruhlu olmak demektir. Bu düsturla yola çıkan Efeler İlçe Sanat Akademisi de oluşturduğu yol haritasında dinamik, özgüvenli gençler yetiştirmeyi kendine hedef seçmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Bütün ümidim gençliktedir. Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı ve geleceğin ışığısınız’, diyen bir liderin emanetine doğru sahip çıkmak da önceliğimizdir. Sanat akademisi olarak Cumhuriyet meşalesi ile aydınlatarak çıktığımız bu yolda bir eğitim öğretim yılı boyunca çeşitli görsel, işitmeyle ilgili öğeleri kullanarak sanatın her dalında gençlerimizi yönlendirecek ve siz kıymetli Aydın halkına çalışmalarımızı sunacağız. Bizlerden desteğini esirgemeyen başta Valimiz olmak üzere Efeler İlçe Kaymakamıma, İl Milli Eğitim Müdürüme, değerli velilerime ve emeğini esirgemeyen çocuklarıma teşekkürü borç bilirim. Cumhuriyet bizlerden fikri hür vicdanı hür çalışkan gençler bekliyor. Yarınları bu güzel çocuklarla şekillendireceğiz” dedi.

Programın kapanış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ise öğrencileri kutlayarak, tebrik etti.

Hidayet Sayın Kültür Merkezi’nde yapılan programa İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, protokol üyeleri, veliler ve öğrenciler katıldı.