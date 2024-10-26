Gençlere yol göstermek ve onları hem iş hem de sosyal hayata en iyi şekilde hazırlayabilmek için düzenlenen zirvede öğrenciler bir araya geldi.

Bu yıl “Yeni dünya ile bir olmak” mottosuyla üçüncü kez düzenlenen zirveyle ilgili Faydasıçok Vakfı Başkanı Selcen Faydasıçok, “Her yıl Sedefteki İnciler programında öğrencilerimizle buluşuyorduk. Daha sonra bu gruba İz Bırakanlar da katıldı ve toplamda 200 kişiye ulaştık. Ardından, tüm öğrencilerimizi bir araya getirmek ve bir zirve düzenlemek fikri ortaya çıktı. Yalnızca kendi öğrencilerimizle sınırlı kalmak istemedik, bu zirveyi Türkiye genelinde tüm katılımcılara açalım ve onlara yeni dünyaya hazırlanmaları için ilham verelim istedik. Zirve sayesinde, öğrencilerimizi kendilerine ilham verecek ve yol gösterecek konuşmacılarla buluşturuyoruz. Konuşmacılarla hem tanışma hem de canlı dinleme imkânı bulmalarını sağlıyoruz. Bu şekilde başlayan zirveye, geçen yıl 35 şehirden 300 öğrencimiz katıldı. Tek amacımız, gençlere yol göstermek ve onları hem iş hem de sosyal hayata en iyi şekilde hazırlayabilmek” dedi.

Öğrencilere sadece maddi destek sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda öğrencilerin sosyal gelişimlerini güçlendirmek ve onları iş dünyasına hazırlamak için çeşitli projeler yürütülüyor. Faydasıçok, "8 yıl önce, 50 kız öğrenciye burs vererek Sedefteki İnciler Projesi’ni başlattık. Programın ismini Mevlana’nın ‘Her sedefte inci olmaz’ sözünden esinlenerek koyduk. Çoğu mühendislik öğrencisi olan bu programlarla, üniversitelerin farklı bölümlerinde okuyan öğrencilere maddi ve manevi destek sağlıyoruz, onları iş hayatına hazırlamayı amaçlıyoruz. Şu anda üç programda toplam 350 öğrencimiz bulunuyor. Bu yıldan itibaren lise öğrencilerini de bu sürece dahil ederek öncülük yapmaya devam edeceğiz. Bu yıl ilk kez yapay zeka destekli mülakat sistemi kullandık. Böylece geleceği parlak ve desteğe ihtiyacı olan öğrencilere daha etkin bir şekilde ulaşabiliyoruz. Bu bizim için bir pilot uygulama ve bu yöntemi farklı kurumlara da yaymak istiyoruz" dedi. Önceliklerini, anne veya babasını kaybetmiş ve maddi imkânları kısıtlı olan öğrenciler olarak belirlediklerini ifade eden Faydasıçok, "Başarıdan daha çok sosyal sorumluluk bilincine odaklanıyoruz. Bursun devamı için en önemli kriterimiz, öğrencilerin bir sivil toplum kuruluşunda ya da gönüllülük projelerinde aktif olarak yer alması. Amacımız, onlara sosyal sorumluluğun değerini öğretmek ve bu bilinci aşılamak. Bizim yaptığımız şey aslında bir sosyal yatırım" dedi.