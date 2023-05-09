Eskişehir’de, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yaklaşırken, kitapçılar sayısal alandaki kitapların daha fazla arttığını ifade etti.

Sınava girecek adaylar kitapevlerinde test kitaplarına ve deneme sınavlarına büyük ilgi gösteriyor. Sınava bu yıl yeni girecek öğrenciler ve diğer adaylar kitapçıların yolunun tutarak sayısal ve sözel alandaki test kitaplarını ve tüm dersler deneme setlerini satın alıyorlar. Test kitaplarının ve denemelerin fiyatlarında ise geçtiğimiz yıla göre artış yaşanırken, tüm dersler deneme setleri 500 ile 700 lira arasında değişiyor.

Kitapların ve denemelerin fiyatları geçtiğimiz yıla oranla arttı

Eskişehir’de dershanelerin yoğun olarak olduğu bölgede bir kitapevinde satış pazarlama elemanı olarak çalışan Orçun Ceylan, geçtiğimiz yıla oranla bu yıl sınava girecek adayların sayısal alandaki kitaplara ve denemelere yoğunlaştığının söyledi. Ceylan, kitaplara daha çok sınavlarda yüksek puan almak isteyen, hedefi yüksek olan adayların satın aldığını belirterek, “Üniversite sınavları yaklaştıkça sınava girecek öğrencilerden talep oluyor, ama kitaplara ilgisi eskisi kadar değil. Geçtiğimiz sene bu zamanlarda daha fazla test kitap satıyorduk, ama adaylar kitapların fiyatlarından dolayı satın almayı pek tercih etmiyorlar. Branş denemelerinde satışlar biraz az ilerliyor. Sınavlarda başarılı olmak isteyen adaylar test kitapları ve deneme setleri almaya çalışıyor. Hedefi çok yüksek olmayan bazı adaylar da kitap alma işlemini öteliyor. Sınavlarda yüksek puan elde etmek isteyen adaylar kitaplara ilgi gösteriyor. Kitapların ve denemelerin fiyatları geçtiğimiz yıla oranla biraz arttı. Ortalama bir test kitabı 100-110 liraya satılıyor. Tüm dersler deneme setleri 500 ila 700 lira arasında satılıyor. Öğrencilerin başarılı olması için bu kitaplara ihtiyaçları var. Daha çok sayısal branşlarda kitap satışı oluyor. Özellikle matematik, fizik, kimya, biyoloji denemelerine ve konu anlatımlı kitaplara ekstra ilgi gösteriyor. Sözel ya da eşit ağırlık branşları kitapları bir kademe az satılıyor” diye konuştu.