DÜZCE(İHA) – Düzce’de geçtiğimiz günlerde vefat eden Öztermiyeci Ortaokulu Müdürü Varol Tayhan, okulunda düzenlenen törenle anıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de geçtiğimiz günlerde vefat eden Öztermiyeci Ortaokulu Müdürü Varol Tayhan, okulunda düzenlenen törenle anıldı.

Sanatçı Sarpkaya’dan Marmaris’te bir sergi, bir söyleşi Sanatçı Sarpkaya’dan Marmaris’te bir sergi, bir söyleşi

İstanbul’da tedavi gören ve yakalandığı amansız hastalığın pençesinden kurtulamayan eğitimci Varol Tayhan, 3 Eylül 2022 günü vefat etti. Çok sevdiği öğrencileri ise onu unutmadı. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının başlaması ile okulda bir tören düzenlendi. Düzenlenen törende öğrencileri masası çiçeklerle süsledi. Okul önünde düzenlenen etkinlikle de dualarla anıldı.