DÜZCE(İHA) – Düzce’de geçtiğimiz günlerde vefat eden Öztermiyeci Ortaokulu Müdürü Varol Tayhan, okulunda düzenlenen törenle anıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de geçtiğimiz günlerde vefat eden Öztermiyeci Ortaokulu Müdürü Varol Tayhan, okulunda düzenlenen törenle anıldı.

İstanbul’da tedavi gören ve yakalandığı amansız hastalığın pençesinden kurtulamayan eğitimci Varol Tayhan, 3 Eylül 2022 günü vefat etti. Çok sevdiği öğrencileri ise onu unutmadı. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının başlaması ile okulda bir tören düzenlendi. Düzenlenen törende öğrencileri masası çiçeklerle süsledi. Okul önünde düzenlenen etkinlikle de dualarla anıldı.