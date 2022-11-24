Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Türkiye, dünyada en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında 4. sırada yer aldı

Türkiye, dünyada en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında 4. sırada yer aldı

Kaza, Kastamonu’nun Tosya ilçesi Bürnük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bürnük köyünde Akkaya köyüne yolcu taşıyan, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 7 öğrenci ve sürücü yara almadan kurtuldu. Devrilen minibüs vinç yardımı ile devrildiği alandan kaldırıldı.

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