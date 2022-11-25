Adana’da Cebesoy İlköğretim Okulunda 2-F Sınıfı Öğretmeni olan Gülçin Güneş, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde hediye kabul etmeyerek, kutlamayı öğrencilerine sarılarak gerçekleştirdi.

Adana’da Cebesoy İlköğretim Okulunda 2-F Sınıfı Öğretmeni olan Gülçin Güneş, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde hediye kabul etmeyerek, kutlamayı öğrencilerine sarılarak gerçekleştirdi.

Öğretmen Gülçin Güneş, 23 Kasım’da gece velilerine mesaj atarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde hediye almayacağını duyurdu. Güneş, velilerine şunları yazdı:

“İyi geceler sevgili velim, geçen sene de benzer açıklamada bulundum bu kez de minik bir hatırlatma yapmak istedim. Biliyorsunuz ki yarın 24 Kasım. Prensip gereği hediye alamıyorum, geri çevirmek de o vakit öğrencimi üzecektir. Bu konuda bana destek olursanız minnettar kalırım, şimdiden teşekkürler.

Ancak illaki kalbinizden geçen ayırdığınız bir bütçeniz vardır, ben bu hakkımı ihtiyacı olan bir çocuk sevindirmeniz giydirmeniz için, hasta bir çocuğa destek olmanız için kullanmak istiyorum. O minik yüreklerin ısınması, gözlerindeki mutluluk her şeye değer.

Sokak hayvanı beslemeniz, fidan bağışınız benim için daha makbuldür ki ruhum uçar çok çok da mutlu olurum inanın bana...(bundan benim de haberim olursa sosyal farkındalık yaşamış oluruz hep birlikte, ne dersiniz?) Benim için en büyük hediye onların varlığı ve aydınlık yüzleri. Eğitim ilk olarak evde başlar, kaşık çatal tutmayı, üzerini değiştirmeyi, pijamalarını giymeyi, yüzünü yıkamayı, görgü kurallarını ve daha birçok davranışı ilk sizler öğrettiniz. Bu sebeple ilk öğretmenleri sizlersiniz, asıl ben sizlerin öğretmenler gününü kutlar, sevgilerimi iletirim.”

Bunun üzerine öğrenciler 24 Kasım’da öğretmenleri Gülçin Güneş’e sarılarak Öğretmenler Gününü kutladılar. Gülçin Güneş, “Benim için en büyük hediye, öğrencilerimizin bana yaptıkları, çizdikleri resimler ve bana sarılmalarıdır” dedi.

Öte yandan Gülçin Güneş öğretmenin bu duyarlı uyarısından sonra bazı veliler ise SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği’ne, Lösemili Çocuklar Vakfı’na, TEMA Vakfı’na bağış yaparak dekontlarını da Gülçin Güneş’e gönderdiler.