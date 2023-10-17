Erzurum 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu’nda Sosyal Bilgiler öğretmeni Hasan Çağıl’ın 6 yıldır sürdürdüğü, ’Sergile güzel davranış, güzellikler ile tanış’ projesi ile bugüne kadar binlerce öğrenciyi ödüllendirdi. Çağıl, görev aldığı okullarda uyguladığı ödüllü proje ile öğrencilerin en küçük bir disiplin olayına bile karışmadığını söyledi.

Proje ile bu hafta derslerinde başarılı olan, okul içinde ve dışında örnek davranışlarda bulunan 32 öğrenci, her hafta sonu okul yönetimi ve öğretmenler tarafından tespit edilerek, yemeğe götürülüyor. Kayakla atlama kulesi, Palandöken gezisi düzenlenip çeşitli hediyeler veriliyor. Bazı haftalar ise sponsorların desteği ile uçakla İstanbul’a götürülen öğrenciler, boğaz gezisine veya tuttukları takımların statlarındaki maçlarına götürülüp, Kapadokya’da balonla uçuruluyor.

Okul Müdürü Emrullah Şener, proje sayesinde okuldaki öğrencilerde büyük bir değişim yaşandığını söyledi. Tüm öğrencilerinin okul içinde, evinde ve sokakta örnek davranışlar sergilediğini ifade eden Şener, "Proje, öğrencilerin daha güzel davranışlar sergilemesi, onları iyiye, güzele, değerler eğitimine yönlendirme açısından öğretmenimiz Hasan Çağıl’ın daha önce görev aldığı okullarda uyguladığı projeyi okulumuzda da hayata geçirdik. “Sergile Güzel Davranış, Erzurum ve Ülkemin güzellikleri ile Tanış” projesi öğrencilerimiz arasında büyük bir yankı oluşturdu. Öğretmenlerimizin gözüne girebilmek için olduğundan daha fazla güzellikler sergilemeye başladılar. Bu konuda birbirleriyle yarışır oldular. Kısa sürede büyük bir farkındalık oluştu. Okulumuzda disiplin yönünden olumlu etkisi oldu. En küçük bir saygısızlık bile yaşanmıyor. Her hafta sonu seçilen 30-40 öğrenci, öğretmenler tarafından götürüldüğü lokantada yemek yedikten sonra şehrin tarihi ve turistik yerlerine götürülüyor. Böyle öğrencilerimiz şehrimizi de yakından tanımış oluyor" diye konuştu.

Erzurum’da bir lokantada verilen yemekte öğrencilerle bir araya gelen Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar, yaptığı konuşmasında öğrencilere öğütlerde bulundu. Yaşantısından kesitler anlatan Karapınar, "Sizler çok şanslısınız. Bu şansınızı iyi değerlendirin ve iyi yerlere gelin. Bizler yokluklar içinde okuduk. Ama sizler her türlü imkana sahipsiniz. Öğretmenlerimiz ve veliler her birinizle yakından ilgileniyor. Sizin tek yapmanız gereken şey derslerinize çalışmak. İleriki yaşantınızda hedeflerinize ulaşmak için bunu yapmak zorundasınız. Okulunuzda gösterdiğiniz güzel davranışlardan dolayı sizleri tebrik ediyorum" dedi.

Eğitime gösterdiği başarı ile projeden yararlandığını söyleyen Fatih Enes Coşkun ise "Proje sayesinde uçağa binip İstanbul’a gittiklerini, tuttuğu 4 büyük futbol takımının derbi maçlarında seremoniye çıktıklarını ve Kapadokya’da balonla uçtuklarını bile gördüm. Ben projenin şehir ve Palandöken gezisi ve yemek kısmına katıldım. Güzel bir gün geçirdik. Arkadaşlarımızla bu ödülü kazanmak için adeta iyilik yapmak, örnek davranış sergilemek ve iyi bir not almak için çok ders çalıştık. Bu da bizi başarıya taşıdı. Bu başarımız devam edecek" diye konuştu.

Sosyal Bilgiler öğretmeni Hasan Çağıl, öğrencilerin okulda, sokakta ve evinde gösterdikleri örnek davranışları arasında, evde annesine yardım etmesi, okulda öğretmen ve öğrencilere saygılı olmak, sokakta yaşlılara yardım etmek, çevreyi temiz tutmak ve sınavlarda başarı göstermesi gerektiğini söyledi. Çağıl, "Bugüne kadar yüzlerce öğrenci, örnek davranış sergileyerek ödüllendirildi. En küçük ödülümüz, Palandöken, şehir gezisi ve lokantada yemek. Bazen çılgın ödüllerde olabiliyor. Bu nedenle okuldaki tüm öğrenciler örnek olmak için elinden geleni yapıyor. Bunların notunu okulda öğretmenleri evlerde ise velileri veriyor. Öğrenciler ödülü almak için sergilediği örnek davranışlar daha sonra onların yaşantısı haline geliyor" dedi.