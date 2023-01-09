DÜZCE(İHA) – Düzce’de elektrikli araç üretimi yapan firmadan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrikli motor bölümünde öğrenim gören öğrencilere iş kıyafeti ve iş ayakkabısı hediye etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de elektrikli araç üretimi yapan firmadan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrikli motor bölümünde öğrenim gören öğrencilere iş kıyafeti ve iş ayakkabısı hediye etti.

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü ile elektrikli araç üretimi yapan firma arasında imzalanan "Derslik, Atölye Yapımı ve Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü çerçevesinde firmanın İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü Hüseyin Oğuz Erdem, görevliler derslikleri gezerek çağımızın önemli teknolojik araç ve hamlelerinden elektrikli araçlar hakkında öğrencilere bilgi verdiler.

Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç’ın da katıldığı etkinlikte öğrencilerin özellikle İngilizce başta olmak üzere yabancı dillerini geliştirmelerinin istihdam açısından kendilerine ciddi kolaylıklar sağlayacağını ve kendilerini geliştirmede önemli bir basamak olacağını vurgulandı.

Programın sonunda elektrikli motorlar bölümünde öğrenim gören öğrencilere iş kıyafeti ve iş ayakkabısı verdiler.