Sarıgöl Mimar Sinan ilkokulu 3. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Osman Demirtaş ile birlikte Sarıgöl Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin (SADER) Etnografya Sergisini ziyaret ederek geçmişte yolculuk yaptı.

Sarıgöl Mimar Sinan ilkokulu 3. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Osman Demirtaş ile birlikte Sarıgöl Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin (SADER) Etnografya Sergisini ziyaret ederek geçmişte yolculuk yaptı.

Sarıgöl ilçesinin geçmişinin sergilendiği Etnografya sergisinde sınıf öğretmeni Osman Demirtaş tarafından öğrenciler bilgilendirildi. Sergiyi gezen öğrenciler, eskiden kullanılan eşyaları ilk kez görmenin heyecanını yaşarken çeşitli sorularla öğretmenlerinden bilgiler aldı. Sarıgöl Mimar Sinan ilkokulu 3. sınıf öğretmeni Osman Demirtaş, "Ders konusu olarak çevreyi tanıma ziyaretimizi SADER Sergisini yaparak öğrencilerinin ilçemizin geçmiş kültürünü öğrenmelerini sağladık." dedi.