Demirkent Toplu Konut İdaresi İlkokulu öğrencilerine yönelik Trafik ve İlkyardım Haftası etkinlikleri düzenlendi.

Etkinliğe Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü İş sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Cemalettin Çiğdem ve İlkyardım Eğitim Merkezi Müdürü Ali Asker Özbey katıldı. 1- 7 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik ve İlkyardım Haftası etkinlikleri çerçevesinde Demirkent Toplu Konut İdaresi İlkokulu 3/C sınıfı öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi. İlkyardım eğitimi hakkında bilgi veren İlkyardım Eğitim Merkezi Müdürü Ali Asker Özbey, okullarda koruyucu, önleyici ve acil müdahale gerektiren kazalar ve ani hastalık durumunda, tıbbi yardım gelinceye kadar yapılabilecek ilk yardım uygulamaları hakkında farkındalık, oluşturmak amacıyla bu eğitimleri verdiklerini belirtti.

Demirkent Toplu Konut İdaresi İlkokulu Müdürü Ahmet Sağsöz ise yaptığı açıklama, trafik ve ilkyardım eğitiminin önemine dikkat çekti. Okul Müdürü Ahmet Sağsöz, sözlerine şöyle devam etti:

“Trafik kazalarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla mayıs ayının ilk haftası "Trafik ve İlkyardım Haftası" olarak kabul edilmiştir. Bu hafta süresince ilkyardım eğitiminin önemine dikkat çekmek amacıyla okulumuzda böyle bir eğitim düzenledik. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin her türlü ilkyardım durumunda hazırlıklı olmalarını sağlamak üzere bu eğitimleri veriyoruz. İlkyardım eğitimini veren İlkyardım Eğitim Merkezi Müdürü Ali Asker Özbey ve İş Sağlığı Uzmanı Cemalettin Çiğdem’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Yapılan açıklamaların ardından öğrencileri uygulamalı olarak ilkyardım eğitimi verildi.