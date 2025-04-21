Ağrı’nın Diyadin ilçesinde öğrencilere yönelik meslek tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Diyadin ilçesinde bulunan 14 Nisan İlkokulu’nda, öğrencilerin gelecekteki kariyer seçimlerine ışık tutmayı amaçlayan kapsamlı bir meslek tanıtım eğitimi düzenlendi. Bu anlamlı etkinlikte, ilçede hizmet veren jandarma personeli, polis memurları, çeşitli kurum müdürleri, imamlar ve bir diş hekimi yer alarak, kendi mesleklerinin inceliklerini ve toplum için taşıdığı önemi öğrencilere detaylı bir şekilde anlattılar.

Mesleklerin toplumsal yapıdaki yeri hakkında bilgilendirici sunumlar yaparak katkıda bulunan katılımcılar, öğrencileri motive etmek adına çeşitli hediyeler de takdim ettiler.

Ayrıca, meraklı ve ilgili öğrencilerin sorularına titizlikle cevap vererek, onlara meslekleriyle ilgili daha geniş bir perspektif kazandırdılar. Bu şekilde öğrencilere, gelecekteki meslek seçimlerinde daha bilinçli ve bilgi dolu kararlar almaları için teşvik edici ve öğretici bir ortam sunulmuş oldu.