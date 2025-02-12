Ankara’da Güvenli İnternet Günü’nde Filbakışı Gençlik ve Toplum Çalışmaları Derneği ile Üçüncü Mekan Platformu ortaklığında ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "internette güvende olmak" konulu atölye çalışmaları düzenlendi.

Atölyelerde, çocukların ve ergenlerin İnternette güvenli olmaktan ne anladıkları üzerine konuşuldu. Öncelikli olarak kişisel bilgilerinin çalınması ve siber zorbalık konularında güvenlik endişesi yaşadıklarını ifade eden katılımcılarla çeşitli senaryo örnekleri üzerinden kullandıkları güvenlik stratejileri çalışıldı.

Uzman psikolog Sema Durmuş Haşimi çocukların ve ergenlerin katılımı olmaksızın onlarla ilgili içerik ve hizmet üretmenin gerçekçi olmadığını, katılımcı yaklaşıma daha fazla alan açan çalışmalara yönelik bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.