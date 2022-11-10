Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kentteki 18 öğrenci yurdunda kalan 11 bin 78 öğrenciye yönelik ‘Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye’ tatbikatı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kentteki 18 öğrenci yurdunda kalan 11 bin 78 öğrenciye yönelik ‘Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye’ tatbikatı gerçekleştirildi.

81 kentte yapılan tatbikat Afyonkarahisar’da da yapıldı. Tatbikat 610 personelin katılımı ile kente genelindeki öğrenci yurtlarında aynı anda yapıldı. Üniversite öğrencilerinin kaldığı 18 yurtta yapılan tatbikatta 11 bin 78 öğrenciye yönelik ‘Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye’ tatbikatı yapıldı. Tatbikata AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan’da katıldı.