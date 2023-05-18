DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Temiz Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTEM) Müdürü Doç. Dr. Ali Etem Gürel ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ümit Ağbulut öğrencilere başta güneş enerjisi sistemleri olmak üzere yenilenebilir enerji sistemlerinin sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü anlattılar.

DÜTEM, Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen bilimsel eğitim etkinliklerinde bilgi ve deneyimlerini paylaştı. DÜTEM Müdürü Doç. Dr. Ali Etem Gürel ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ümit Ağbulut yer aldı.

Yürütücülüğünü Kastamonu Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Merve Zurnacı’nın yaptığı "Sürdürülebilirliğin Mühendislik Alanlarına Yansıması ve Geleceğin Mühendislerine Sürdürülebilirlik Kazandırılması" başlıklı eğitimde Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 21 eğitmen öğrencilerle buluştu.

Etkinlikte DÜTEM Müdürü Doç. Dr. Ali Etem Gürel, “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilenebilir Enerji Kaynakları” başlıklı eğitim ile öğrencilere, başta güneş enerjisi sistemleri olmak üzere yenilenebilir enerji sistemlerinin sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü anlattı. Güneş enerjisi sistemlerinin inovatif uygulamalarına ve bu konudaki güncel çalışmalara değinen Gürel, yenilenebilir enerji sistemlerine yönelik teşvik ve destek mekanizmalarına da değinerek, sürdürülebilir bir yaşam için yeşil enerjinin desteklendiğini vurguladı.

Ümit Ağbulut ise; “Sürdürülebilir Ulaşım İçin Temiz ve Yenilenebilir Enerji” başlıklı eğitimde, küreselde ve ülkemizde ulaşım sektörünün; dününü, bugününü ve muhtemel yarınını anlattı. Ayrıca, ulaşım sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi açısından; ekonomik, temiz, yenilenebilir yakıta geçişler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ümit Ağbulut, kısa ve orta vadede net sıfır emisyon hedeflerine erişebilmek için tüm sektörler ve ulaşım sektörü için atılması planlanan somut adımlar hakkında bilgi verdi.