DÜZCE (İHA) – Düzce’de okullara yemek yapan Avni Akyol Öğretmenevi hijyen denetiminden geçti.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi okullarda denetimlerine başladı. Bu çerçevede Düzce’de okullara yemek yaparak gönderen Avni Akyol Öğretmenevi’nde temizlik denetimi yapıldı. Yemekhane kısmında ki tüm alanlar tek tek denetlenirken, personellerin hijyen kontrolleri de gerçekleştirildi. Hijyen şartlarının geliştirilmesi adına uygulanan denetimler diğer okullarda da devam edecek.