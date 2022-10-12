Tepebaşı Belediyesi’nin, Başkan Ahmet Ataç’ın talimatı ile üniversite öğrencileri için sunduğu ve geçen dönem 20 binden fazla öğrencinin yararlandığı ücretsiz yemek hizmeti, “Gel beraber olsun” sloganı ile yeni yerinde de yoğun ilgi görüyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin, Başkan Ahmet Ataç’ın talimatı ile üniversite öğrencileri için sunduğu ve geçen dönem 20 binden fazla öğrencinin yararlandığı ücretsiz yemek hizmeti, “Gel beraber olsun” sloganı ile yeni yerinde de yoğun ilgi görüyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin, kentteki üniversite öğrencileri için “Gel beraber olsun” sloganı ile başlattığı ücretsiz yemek hizmeti yeni dönemde yeni yerinde öğrenciler ile buluşmaya başladı. Öğrencilere, hafta içi her gün Anadolu Üniversitesi Cuma Kapısı arkasında bulunan Yeşiltepe Mahallesi Sınırlar Sokak’ta akşam yemeği ücretsiz olarak sunuluyor. Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde uzman belediye personeli tarafından özenle pişirilen yemekler, 18.00-20.00 saatleri arasında ikram ediliyor. Üniversite öğrencileri, öğrenci belgesi ibraz ederek sunulan yemek ikramından faydalanmaya yeni dönemde de devam ediyor.

“Gençlere destek çok önemli”

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da öğrencilere sunulan ücretsiz yemek hizmetinin, büyük önem taşıdığını belirtti. Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi’nin ülkenin geleceği olan gençlere katkı sunabilmek adına tüm olanakları ile çaba göstereceğini sözlerine ekledi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın talimatı ile 3 Ocak 2022’de başlayan ve 10 Haziran 2022’ye kadar süren ücretsiz yemek hizmeti, önceki dönemde gençlerden büyük beğeni toplamıştı.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, öğrenciler için 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde hafta içi her sabah 08.30-10.30 saatleri arasında gerçekleştirilen çorba ikramının da devam ettiğini bildirdi. İkramdan yararlanan üniversiteliler yapılan hizmeti çok yararlı bulduklarını ifade ediyor.