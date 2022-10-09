Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin, Başkan Ahmet Ataç’ın talimatı ile üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu ve çok sevilen ücretsiz yemek hizmeti yeni dönemde de devam edecek. Geçtiğimiz yıl 20 binden fazla öğrencinin yararlandığı yemek desteği, “Gel beraber olsun” sloganı ile öğrenciler ile buluşuyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin, Başkan Ahmet Ataç’ın talimatı ile üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu ve çok sevilen ücretsiz yemek hizmeti yeni dönemde de devam edecek. Geçtiğimiz yıl 20 binden fazla öğrencinin yararlandığı yemek desteği, “Gel beraber olsun” sloganı ile öğrenciler ile buluşuyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin, kentteki üniversite öğrencileri için “Gel beraber olsun” sloganı ile başlattığı ücretsiz yemek hizmeti yeni dönemde de devam ediyor. Hafta içi her gün Anadolu Üniversitesi Cuma Kapısı arkasında bulunan “Yeşiltepe Mahallesi Sınırlar Sokak No:2” adresinde öğrencilere akşam yemeği ücretsiz olarak sunulacak. Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde uzman belediye personeli tarafından özenle pişirilen yemekler, öğrencilere 18.00-20.00 saatleri arasında ikram edilecek. Üniversite öğrencileri, öğrenci belgesi ibraz ederek sunulan yemek ikramından faydalanmaya devam edecek.

20 bin 150 kişilik yemek ikram edildi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın talimatı ile 3 Ocak 2022’de başlayan ve 10 Haziran 2022’ye kadar süren ücretsiz yemek hizmeti, gençlerden büyük ilgi ve beğeni toplamıştı. Ankette sorulan, “2022 güz döneminde ve sonrasında da yemek hizmetinden yararlanmak ister misiniz?” sorusuna ise öğrencilerin tamamı, yani yüzde 100’ü “evet” yanıtı vermişti.

Sabahları çorba ikramı da devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, öğrenciler için 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde hafta içi her sabah 08.30-10.30 saatleri arasında gerçekleştirilen çorba ikramının da devam ettiğini kaydetti. Öğrenciler, “Yılmaz Büyükerşen Bulvarı No:144” adresinde bulunan merkezden, bardakta yapılan çorba ikramından bu dönemde de faydalanabilecek.

“Gençlere destek sürecek”

Başkan Ataç, öğrencilere sunulan ücretsiz yemek hizmetinin, ağırlaşan ekonomik kriz ortamında büyük önem taşıdığını belirterek yeni dönemde de devam edeceğini kaydetti. Ataç, Tepebaşı Belediyesi’nin ülkenin geleceği olan gençlere katkı sunabilmek adına tüm olanakları ile çaba göstereceğini sözlerine ekledi.