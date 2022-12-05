Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül Ardahan Üniversitesi Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu "Laborant ve Veteriner Sağlık" bölümü öğrencileri ile bir araya geldi.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül Ardahan Üniversitesi Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu "Laborant ve Veteriner Sağlık" bölümü öğrencileri ile bir araya geldi.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim üyesi Bora Topal ve Odamız üyesi Dr. Öğretim üyesi Cemalettin Ayvazoğlu’nun daveti üzerine gerçekleştirilen etkinlikte Kars Bölgesi VHO Başkanı Ercan Ödül, "Veteriner Hekimlik ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri" konusunda sunum yaptı. "Laborant ve Veteriner Sağlık" bölümü öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik sonrasında Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim üyesi Bora Topal tarafından Başkan Ercan Ödül’e "Teşekkür Belgesi" takdim edildi.

Etkinlik sonrasında konuşan Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, "Bilindiği üzere Odamızın merkezi Kars ili olmasına rağmen Ardahan ve Iğdır İllerinde de mesleğimizi tanıtmaya ve faaliyetlerimizi sürdürmeye gayret ediyoruz. Bugün Ardahan Üniversitesi Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulunda Veteriner Sağlık Teknikeri adayı öğrenci arkadaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Ödül, Veteriner sağlık alanında birlikte emek verdiğimiz yardımcı sağlık personeli meslek grubu Veteriner Sağlık Teknikeri adaylarına, ülke ve bölge hayvancılığı için önemlerini anlattı.

Ödül ayrıca etkinliğe nazik davetleri ve ev sahiplikleri için Ardahan Üniversitesi Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim üyesi Bora Topal ve Oda üyesi Dr. Öğretim üyesi Cemalettin Ayvazoğlu’na teşekkür etti.