Zonguldak’ın Alaplı Halk Sağlık Kurumu tarafından ilçedeki öğrencilerine verem hastalığı anlatıldı.

Zonguldak’ın Alaplı Halk Sağlık Kurumu tarafından ilçedeki öğrencilerine verem hastalığı anlatıldı.

Alaplı Fen Lisesi okulunda "Verem Eğitim " nedeniyle Aile hekimi Dr. Sezgin Melek tarafından verem hastalığı anlatıldı. Eğitimde öğrencilere ’verem hastalığı nedir? Bulaşma ve korunma yolları ile verem hastalığının tedavisi’ konularında bilgiler verildi. Alaplı Sağlık Ocağı Aile Hekimi Dr. Sezgin Melek, İlçede Okul öğrencilerine görevli hemşire ile birlikte görsel olarak verem hastalığının nedenlerini ve tedavilerini anlattı.

Eğitimin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Dr. Sezgin Melek, veremsiz bir Türkiye sloganı nedeniyle verem hastalığıyla ilgili öğrencileri bilgilendirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bu doğrultuda Fen Lisesinde verem konusunda öğrencilere anlatalım dedik, şu ana kadar halk eğitim merkezi olmak üzere, tüm Köy ve Merkezde bulunan Okullarında veremsiz bir Türkiye’yi anlatmaya çalışıyoruz. Bunların içinde 2-3haftadan uzun süren öksürük, ateş, gece terlemesi iştahsızlık kilo kaybı yorgunluk halsizlik balgam çıkarma, kan tükürme nefes darlığı, göğüs ve sırt ağrısı olan hastaların veremden şüphelenmeye anlatıyoruz. Bilgilendirmelerimizde kısaca verem hastası nedir? Tedavi süreçleri nelerdir? Diye bilgiler aktarıyoruz. Bu hastalıkla ilgili ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Verem hastalığına yakalanan bir kişi korkmamalıdır. Çünkü bu hastalığın günümüzdeki ilaçlarla tedavisi hemen hemen yüzde 100 mümkündür " dedi.