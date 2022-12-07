Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Türkiye’de ilk defa Antalya’da uygulanmaya başlayan ‘Trafikte Okul-Jandarma Elele Birlikte Güvenli Geleceğe’ adlı proje çerçevesinde ilkokul öğrencilerine trafik ile ilgili eğitim verildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Türkiye’de ilk defa Antalya’da uygulanmaya başlayan ‘Trafikte Okul-Jandarma Elele Birlikte Güvenli Geleceğe’ adlı proje çerçevesinde ilkokul öğrencilerine trafik ile ilgili eğitim verildi.

Uzman Jandarma Baki Koç’un trafik dedektifi eğitimi verdiği program çerçevesinde öğrenciler trafik konulu şiirler okudu.

Öğrencilere trafik bilincini aşılamak amacıyla uygulamalı olarak kask ve emniyet kemeri takmanın önemi, trafik kuralları anlatıldı.

Programda öğrencilere trafik dedektif kartları dağıtıldı ve trafik konulu resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrencilerin ödüllerini Kaymakam Çam ve Başkan Topaloğlu verdi.

Jonglör gösterisinin de yapıldığı programda öğrenciler hem eğlendi hem de trafik konusunda bilgiler öğrendi.

Kaymakam Çam ve Belediye Başkanı Topaloğlu, proje çerçevesinde öğrencilerin yaptığı resim sergisini de gezdi.

Okul bahçesinde yapılan programa, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Vekili Recep Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Turgay Sarıoğlan, Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay, jandarma trafik ekipleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.