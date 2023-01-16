Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ’’Üniversiteyi Keşfediyorum’’ etkinliği çerçevesinde Bahçelievler Saadet Özdemir Kız Meslek Lisesi öğrencilerini Harran Üniversitesi’ne götürerek öğrencilerin ilgi duydukları alan ve bölümleri yakından görmelerini sağladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ’’Üniversiteyi Keşfediyorum’’ etkinliği çerçevesinde Bahçelievler Saadet Özdemir Kız Meslek Lisesi öğrencilerini Harran Üniversitesi’ne götürerek öğrencilerin ilgi duydukları alan ve bölümleri yakından görmelerini sağladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca düzenlenen ’’Üniversiteyi Keşfediyorum’’ programında üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencileri Harran Üniversitesi’ne götürüldü. Merak ettikleri bölümleri, gelecekte yapmak istedikleri mesleklerle ilgili alanları gezerek görme fırsatı bulan öğrenciler üniversitedeki akademisyenlerden ve uzmanlardan bilgiler aldı. Öğrencilerinin ilgi duydukları alanları görmelerini sağlamasından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Rehber Öğretmen Şeyma Topçu etkinlik sayesinde öğrencilerin üniversiteyi keşfettiklerini aktardı. Öğrencilerden Emine Vildan ise düzenlenen gezide ileride yapmak istedikleri mesleklerle ilgili bölümleri inceleme fırsatı bulduğunu belirterek bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.