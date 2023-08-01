Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun gazinodan eğitim yuvasına dönüştürdüğü Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu öğrencileri ve Kemer’deki tüm öğrencilere, üniversite tercihleri için ücretsiz tercih danışmanlığına başladı. Kemer Belediyesine ait kurs, bu yıl üniversite sınavında Türkiye 117’ncisi ve ilk 150 bin içerisine 60 öğrenci sokma başarısı elde etmişti.

Bu yıl yapılan üniversite sınavında Türkiye 117’ncisi, Antalya ve Kemer birincisi çıkaran kursta, ücretsiz olarak tercih danışmanlığı hizmeti başladı. Kemer’deki tüm öğrenciler, üniversiteye yerleşebilmek için kurs öğretmenlerinden üniversite tercihi konusunda yardım alıyor. Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu Müdürü Suat Göv, yaptığı açıklamada, bu yılki üniversite sınavında büyük başarı elde ettiklerini söyledi.

Kemer Belediyesi’ne ait kursta, her sene çıtayı daha yukarıya taşıdıklarına işaret eden Göv, “Bu sene yapılan üniversite sınavında Antalya ve Kemer birincisi, Türkiye 117’ncisi bizim kursumuzdan çıktı. Şevval Yağmur Öztürk kızımıza eğitim hayatında başarılar diliyorum. Üniversite sıralamasında 150 binin içinde 60 öğrencimiz var. Şu anda üniversite tercihleri yapmaya başladık. Günde yaklaşık 80 öğrencimize ücretsiz olarak üniversite tercihlerinde yardımcı oluyoruz. Bu sene 500’ün üzerinde tercih danışmanlığı yapmayı hedefliyoruz. Kemer Belediye Başkanımız Sayın Necati Topaloğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizi de başarılarından dolayı kutluyoruz” dedi.

Öğrencilerden Umut Miraç ise üniversite sınavının kendisi için gayet güzel geçtiğini belirterek, “Üniversite sınavında 127 bininci sıralama yaptım. Ücretsiz olarak eğitim aldık. Şu anda da öğretmenlerimiz ücretsiz olarak tercihlerimizde yardımcı oluyorlar. Başta Kemer Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu olmak üzere bize destek olan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öğrencilerden Merve Şevik de sınavda 178 bininci sıralamaya girdiğine değinerek, ücretsiz olarak aldıkları eğitimler sonrasında tercih yapmak için öğretmenlerin çok yardımcı olduğunu belirtti. Şevik, yıl içinde kendilerine yaptığı desteklerden dolayı Belediye Başkanı Topaloğlu’na teşekkür ettiğini dile getirdi.