Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin üniversite eğitimi için doğru tercih yapmaları amacıyla Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda ücretsiz Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezi açtı. Başkan Beyazgül, “Üniversite tercihi konusunda destek almak isteyen tüm öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre en doğru tercihi yapmak isteyen gençlere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün üzerinde önemle durduğu konulardan biri olan eğitimde gençlere her türlü desteğin sağlanması noktasında Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de destekleriyle öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor.

YKS sonuçlarını alan öğrenciler, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Konferans Salonuna giderek alanında uzman rehberlik ve danışmanlık öğretmenlerinden doğru tercih nasıl yapılır. Gelecekte hangi mesleği yapabilirim. Hangi üniversitenin şartları daha iyi. Gibi konularda bilgiler alıyor. İsteyen öğrenci tercihini uzman öğretmenler eşliğinde anında yapabiliyor.

Destek almak isteyen bütün öğrencilerimizi bekliyoruz

Öğrencilere yönelik ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verdiklerini aktaran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak, üniversite tercihi yapacak öğrencilere yönelik Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) işbirliğiyle psikolojik danışmanlar nezaretinde ücretsiz danışmanlık yapılmaktadır. Gelen öğrencilere, kariyer ve meslek sahibi olmaları yönünde rehberler nezaretinde doğru tercih nasıl yapılır. Kendi geleceklerine ve taleplerine uygun tercih nasıl yapılır. Gibi konularda destek sağlanmaktadır. Uzman ekiplerimiz burada çalışmaya devam edeceklerdir. Biz bu konuda destek almak isteyen her bir öğrencimizi buraya bekliyoruz. Ayrıca burada bu çalışmayı başlatan İl Milli Eğitim Müdürümüze ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ile Eğitim Şube Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Rehber öğretmenlerimiz de burada güzel bir danışmanlık hizmeti veriyorlar. Öğrencilerimizin buraya uğramaları onların faydalarına olacaktır.” İfadelerine yer verdi.

Belediyemizin gençlerin sınava hazırlanmalarında büyük emekleri var

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ise “ Bu ortamlarda özellikle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz işbirliği sonucunda çocuklarımızın sınava hazırlanma sürecinde çok büyük katkıları var. Bir yılın sonunda da çocuklarımız sınava giriyorlar ve sonuç olarak bir tercih dönemi başlıyor. Öğrenciler kendi başlarına kazanabilecekleri bölümlerin dışında bir yetişkinin de rehberliğine ihtiyaç duyuyorlar. Bölüm tercihinden çok şehir tercihi ve maddi durumların elverdiği bölümler önemlidir” diye konuştu.

Hayalindeki üniversiteye gitmek için Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezine gelen Emine Doğan üniversite tercihleri için fikir almaya geldiğini belirterek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e kendilerine sunduğu imkânlardan ötürü teşekkür etti.