MALATYA (İHA) Malatya İnönü Üniversitesi tarafından öğrencilere yönelik olarak ücretsiz psikolojik danışma hizmeti verilmeye başlandı.

MALATYA (İHA) Malatya İnönü Üniversitesi tarafından öğrencilere yönelik olarak ücretsiz psikolojik danışma hizmeti verilmeye başlandı.

İnönü Üniversitesi tarafından öğrencilere yönelik açıklamada, "Eğer uzun süredir kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ilişkilerinizde sıkıntı yaşıyorsanız, akademik kaygılarınız sizi aşırı yoruyorsa, şehre ve üniversite hayatına uyum sağlayamadıysanız, hayatınızı zorlaştıran başka ciddi sorunlarınız varsa Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Birimine başvurabilirsiniz" denildi.

Başvurunun hem çevrimiçi (online) hem de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Birimine şahsen yapabileceği kaydedildi.