DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezleri öğrencilere merkezin faaliyetlerini anlatma çalışmalarını sürdürüyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezleri öğrencilere merkezin faaliyetlerini anlatma çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce’de gençlere yönelik gerçekleştirilen bir çok etkinlik içerisinde yer alan Gençlik Merkezleri öğrencilere merkezin faaliyetlerini anlatmaya devam ediyor. Bu çerçevede ekipler son olarak Aliye İzzet Begoviç, Konuralp, Mahpeyker Sultan ve Avni Akyol yurtlarını ziyaret ederek merkezin gençlere yönelik olan faaliyetlerini tanıttı. Merkez içerisinde başlatılan ücretsiz kurslar ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunan ekipler, gençlerin fikir ve projeleri ile ilgili de görüş alışverişinde bulundu.