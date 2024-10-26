Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun “Eğitim varsa gelecek var” sloganı ile eğitim yuvası haline getirdiği Kemer Belediyesi Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu’nda ücretsiz olarak üniversite sınavına hazırlanan 370 öğrenciye üniversiteye hazırlık kitapları ücretsiz olarak dağıtıldı.

Okullarından alınıp kurs merkezine, kurs merkezi çıkışında da evlerine yine Kemer Belediyesi tarafından ücretsiz olarak taşınan öğrencileri sınıfları tek tek gezerek ziyaret eden ve kitaplarını dağıtan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, Kemer Belediye Meclis Üyeleri Semih Top ile Ali Akar ve Kurs Müdürü Suat Göv eşlik etti.

Başkan Topaloğlu daha sonra öğrencilere ücretsiz kitaplarını dağıttı. Pandemi döneminde eğitimde bazı eksikler olduğunu ve bu eksikliklerle mücadele ettiklerini belirten Başkan Topaloğlu, eğitime ve öğrencilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kemer Belediyesi olarak eğitime yaptıkları desteklerden de bahseden Başkan Topaloğlu, “Öğrencilerimizin tüm kaynak kitapları ve yaprak testlerini Kemer Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Öğrencilere verdiğimiz ücretsiz kırtasiye malzemeleri ve lise öğrencilerinin ücretsiz taşınması Türkiye’nin hiçbir yerinde yoktur. Burada yaklaşık 370 öğrenciye ücretsiz eğitim veriyoruz. Türkiye’de eğitim ve sağlık paraya döndü. Bugün Antalya’da en ucuz dershane yaklaşık 200 bin liradan başlıyor ve bunun içinde kitaplar da yok. Kitaplarla beraber 350-400 bin lira yapıyor. Bu kadar parayı hangimizin ailesi verebilir? Biz meclis üyesi arkadaşlarımızla beş yıldır bu işe devam ediyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız sıkı bir şekilde sizlerle ilgileniyor” dedi.

Başkan Topaloğlu, kursta uyumsuz olan ve ısrarla uyumsuz olmaya devam eden öğrencilerin gözünün yaşına bakılmayacağını ifade ederek, “Uyumsuz olan öğrenciler etrafındaki diğer öğrencileri de etkileyecektir. Çünkü sizler buraya eğitim almaya geliyorsunuz. Biz hepinize güveniyoruz. Başaracağınızdan eminiz. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.