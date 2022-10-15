DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde hizmete açılan Gençlik Merkezi, ortaokul öğrencilerine yönelik ücretsiz İngilizce kursu başlattı. Öğrenciler kursa yoğun ilgi gösterdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde hizmete açılan Gençlik Merkezi, ortaokul öğrencilerine yönelik ücretsiz İngilizce kursu başlattı. Öğrenciler kursa yoğun ilgi gösterdi.

Geçtiğimiz yıllarda Düzce’de Gençlik Merkezleri sayısının artırılması girişimleri sonucu Akçakoca’ya açılan Gençlik Merkezi çalışmalarını hızlandırdı. Bir çok branşta öğrencilere ve gençlere yönelik çeşitli kurslar açan merkez, son olarak ortaokul öğrencilerine yönelik İngilizce eğitimi başlattı. Okullara yapılan duyuruların ardından öğrenciler ücretsiz İngilizce kursuna yoğun ilgi göstererek kurs başlatıldı.