Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde ilkokul öğrencilerine "Trafik kuralları" konulu seminer verildi.

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde ilkokul öğrencilerine "Trafik kuralları" konulu seminer verildi.

Pazarlar Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak Pazarlar İlkokulu konferans salonunda ilkokul son sınıf öğrencilerine uygulamalı trafik konulu seminer verildi.

Seminere Konuşmacı olarak Pazarlar İlçe Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinde görevli Polis Memuru Mustafa Karaduman katıldı.

Konuyla ilgili olarak Pazarlar İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan açıklamada, “ Pazarlar İlkokulu Konferans Salonunda İlkokul son sınıf öğrencilerine slayt destekli sunumlar yaptık. Slayt sunumunda; Trafik nedir? Kuralları nelerdir? Yayalar için uyarıcı hatırlatmalar, trafik işaretlerine uyma sırası, trafik işaret levhaları yer işaretlemeleri kuralları, yasak, zorunluluk ve yaya hükümlülükler gibi trafik ile ilgili terimler ve açıklamaları öğrencilere anlattık. Ayrıca öğrenci servislerini kullanma, servisten indikten sonra diğer taşıtları görmeden yola çıkmamaları, emniyet kemeri kullanımı, sürücü adaylarında aranacak şartlar, okul geçidi görevlileri, kaldırımsız yollarda gece ve gündüz yürüme, bisiklete binme, alkol ve etkileri, trafik kazalarında aranması gereken acil numaraların neler olduğunu anlattık. Okul panolarına, trafik işaretleri ile ilgili pankartlar ve uyarıcı yazıların asıldığı hafta dolayısıyla, öğrencilere karşıdan karşıya geçiş kuralları, araçlara binerken ve inerken dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı. Ayrıca öğrenciler ile yaya geçidinde polis memurlarının kontrolünde uygulama yapıldı " ifade edildi.

Pazarlar İlkokul Müdürü Mustafa Fatih Eren, “verilen eğitimler için Pazarlar Emniyet Amirliğine teşekkür ederim” dedi.