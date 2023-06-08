Gelecek hafta Cuma günü karnelerini alacak öğrenciler için ailelere hediye seçenekleri sunuluyor. Son teknoloji ürünler Pazar yeri platformlarında yerini aldı.

Turkcell mağazalarında ve Türkiye’nin sadece elektronik ürün satışı yapan pazar yeri platformu Pasaj’da, yaz tatiline girecek öğrencilere karne hediyesi almak isteyenlere ‘Karne Günü’ kampanyası düzenlendi. Bir eğitim ve öğretim yılını daha tamamlayacak öğrenciler, karnelerini Turkcell mağazalarından ve Pasaj’dan alınan hediyelerle kutlayacak.

Her öğrenciye uygun hediye

Kullanıcılara kaliteli alışveriş deneyiminin sunulduğu Turkcell mağazaları ve Pasaj’da, Karne Günü kampanyasından yararlanmak isteyenler için her bütçeye uygun ürün bulunuyor. Bunlar arasında yazın online olacaklar için ‘Pekiyi Bilgisayar ve Tabletler’, usta gamer’lar için ‘Pekiyi Bilgisayar ve Oyuncu Aksesuarları’, yazın oyuna düşecekler için ‘Pekiyi Dijital Oyun Kodları’, tatili dolu dolu geçirecekler için ‘Pekiyi Scooter & Drone ve Hobi Ürünleri’, sosyal medyadan kopamayanlar için ‘Pekiyi Cep Telefonları’, tatilde spor yapacaklar için ‘Pekiyi Akıllı Saat ve Bileklikler’, müziksiz yapamayanlar için ‘Pekiyi Kulaklık ve Hoparlörler’ öne çıkıyor.