Milyonlarca öğrenci karne alırken, karne hediyesi olarak teknoloji ürünleri ön plana çıkıyor. Hediye seçenekleri arasında cep telefonları fazla ilgi görüyor.

Karne hediyesi olarak ne alacağını düşünen veliler için seçeneklerin en başında farklı özellik ve fiyat segmentindeki cep telefonu modelleri geliyor. realme, C55 modelini öğrencilerin beğenisine sunuyor.

Telefonun özellikleri hakkında şu bilgiler verildi:

realme C55, gençlerin şampiyonluk yolunda tutkularının ve hayallerinin peşinden gitmeleri ve bu yolculuğun tadını çıkarmaları için ilham vermek amacıyla tasarlandı. Gençlerin her anı özgürce kaydedebilmesi için 29 dakika içinde yüzde 50’ye kadar hızlı şarj ve 5000mAH ile kesintisiz kullanım imkânı sunan realme C55 ile teknoloji meraklısı gençler için destekleyici nitelikte özelliklere sahip.

Model, gençler için farklı bir ekran deneyimi sunarken aynı zamanda kendi segmentinde 256GB ile en büyük depolama kapasitesi barındırıyor. MediaTek Helio G88 Yonga seti ve mini kapsül özelliğiyle ile iki önemli özelliği bir araya getirerek oyun meraklısı gençlerle buluşturuyor.

Doğadan ilham alınarak dizayn edilen Gün Işığı ve Gece Bulutu renkleriyle model, segmentindeki 64MP kameraya sahip tek telefon olam özelliği taşıyor. Yenilikçi görüntü modları ile 10 farklı filtre seçeneği sunan realme C55 ile gençler sokak fotoğrafçılığı modu ve 8 MP ön kamera desteğiyle ile sosyal medya hesapları için bol etkileşimli paylaşımlar yapabilmelerine fırsat tanıyor.