Bitlis’in Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bu yıl açılan tarım bölümünde okuyan öğrenciler, okul sıralarında gördükleri teorik eğitimlerin uygulamasını ilçedeki tarım arazilerinde ve işleme tesislerinde görüyor.

Bitlis’in Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bu yıl açılan tarım bölümünde okuyan öğrenciler, okul sıralarında gördükleri teorik eğitimlerin uygulamasını ilçedeki tarım arazilerinde ve işleme tesislerinde görüyor.

Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan tarım bölümdeki öğrenciler, bir yandan teorik ders alıyor diğer yandan da toprak üstünde uygulama yapıyor. Okul idaresi ve Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortak yürüttüğü proje ile sınıf ortamında ders gören öğrenciler, uygulama için tarım arazilerine ve tarım ürünlerinin işlendiği, paketlendiği ve ihracatının yapıldığı tesislere götürülüyor. Uygulama neticesinde ilçenin Saka köyündeki tarım arazilerindeki kuru fasulye hasadına katılan öğrenciler, burada hasadın nasıl ve hangi yöntemlerle yapıldığı ve hangi tarım makinelerinin kullanıldığını uygulamalı olarak yerinde gördüler. Daha sonra kuru fasulye paketleme tesisini gezen öğrenciler, burada kuru fasulyenin eleme, ayıklama, paketleme ve ihracat aşamalarını gördü.

Uygulamalı eğitimler hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Hamitoğlu, "Okulumuzun tarım bölümü öğrencilerini buraya taşıdık ve hasadı yerinde görüp, bilgi sahibi olmaları amacıyla buraya getirdik. Biliyoruz ki insanlığın yaratılışından itibaren tarım var. Tarım insanlığı doyuran ve insanlığın geleceği için önemli bir uğraşıdır. Bizde bir tarım havzası olan Ahlat ilçemizde de tarımda nitelikli iş gücünü artırmak için lisemizde bir tarım bölümü açılması hususunda bakanlığımıza bir teklif götürdük. Bakanlığımızda okulumuzda ’tarım bölümü’ adında bir alan açtırdı ve bu yıl ilk olarak öğrencilerimizi proje alanı olarak tarım bölümümüze aldık. LGS puan sıralamasına göre öğrenci alımlarımızı yaptık. 30 öğrenci kontenjanı verildi. 30 kontenjanımızın hepsi de doldu. Gördük ki velilerde çocuklarının bu yönde eğitim alması için bayağı hevesli. Çünkü Ahlat tarımda önemli bir yerde. Gerek patates, gerek kuru fasulye ve gerekse şeker pancarı üretiminde Ahlat çok önemli bir yerdedir. Bizde diyoruz ki bu eğitimi liseden itibaren verelim ki Ahlat’taki tarım potansiyelimiz daha da ileriye taşınsın. İş tekniğe göre yapılsın ve bereket artsın diye istiyoruz. Bu çocuklarımızın önü gerçekten çok açık. Çünkü buradan mezun olduklarında bu çocuklar üniversitelere rahatlıkla girebilecekler veya çiftçilik yaptıklarında bu işi daha profesyonelce yapacaklar ve buralarda yeni kurulmakta olan tarım sektörlerinde rahatlıkla iş bulabileceklerdir. Bizim bu alanda uyguladığımız müfredat proje eğitimi müfredatıdır. Bu çocuklar inşallah güzel üniversitelere gideceklerdir ve tarım sektöründe güzel yerlere gelen kişiler olarak karşımıza çıkacaklardır" dedi.

Tarlada ve tarım tesislerinde uygulamalı eğitim gören öğrenciler de, sahada uygulamalı eğitim görmelerinin okul sıralarında gördükleri eğitimleri pekiştirdiğini belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayan okul idaresine, ilçe tarım ve orman müdürlüğüne, çiftçilere ve tarım tesisi işletmecilerine teşekkür ettiler.