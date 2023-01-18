Alanya Belediyesi, hayata geçirdiği etüt merkezlerinde sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler için Eğitimci Yazar Mikail Şan’ın katılımıyla “Taktiklerle Paragraf ve Dilbilgisi” eğitim semineri düzenledi.

Alanya Belediyesi, hayata geçirdiği etüt merkezlerinde sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler için Eğitimci Yazar Mikail Şan’ın katılımıyla “Taktiklerle Paragraf ve Dilbilgisi” eğitim semineri düzenledi.

Yatırım çalışmalarında eğitime her zaman büyük pay ayıran ve eğitime her anlamda destek veren Alanya Belediyesi, bu alandaki çalışmalarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu çerçevede Şehit Aybüke Öğretmen ve Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kursu’nda LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilerin çok yönlü desteklenmesi, kısa zamanda daha çok soru çözebilme becerisinin artırılması amacıyla Eğitimci Mikail Şan rehberliğinde "Taktiklerle Paragraf ve Dilbilgisi" sunumu gerçekleştirildi. Katılımın oldukça yoğun olduğu programda, Şan, keyifli ve eğlenceli bir program gerçekleştirdi. Katılımcı anlatımıyla öğrencilerle doğrudan iletişim kuran Şan, öğrencilerin özellikle uzun paragraf sorularında yaşadıkları dikkat kaybının önüne geçilebilmek adına basit ve etkili tüyolar verdi. Eğitimin ardından Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, Eğitimci Şan’a hediye takdim etti.