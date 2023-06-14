Türkiye’den sınıf öğretmeni Nevzat Can ve Azerbaycan’dan Natavan Mustafazade’nin başlattığı Mathematics Of Water eTwinning Projesi’nde öğrenciler suyun önemini eğlenceli ve öğretici matematik etkinlikleriyle öğreniyor.

Projenin kurucusu Nevzat Can, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden SDG6’nın temiz su ve sanitasyon olduğunu, bu hedefle herkes için erişilebilir su ve atık su hizmetleri, sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almayı önemsediğini söyledi. Hem SDG6 hedefi olan temiz suyu hem de SDG4 olan nitelikli eğitimi temel alan bir proje yürütmeye karar verdiklerini belirten Can, "Projenin amacı yaşadığımız yüzyılda çok daha değerli hale gelen su ile ilgili farkındalık çalışmaları yapmak, çevreye ve doğaya olan duyarlılıklarını artırmak, öğrencilerimizde suyun önemi, hayati ve tasarrufu konularını matematik ile bütünleştirerek sunmak. Su bilincini matematik kavramları ve etkinlikleri ile aşılamayı bütünleştirmeyi hedeflediğimiz projemizde, balık kılçığı, su problemleri, asal sayılar, matematik ve su hikayesi gibi özgün ve disiplinler arası çalışmalar yürüttük, ortak çalışmalar ortaya çıkardık. Web 2.0 araçları da kullandığımız projemiz öğrencilerimizin ilgisini çektiği gibi hem su farkındalıklarını, hem matematik hem de dijital yeterliliklerinin arttığını gözlemledik" dedi.

Projeye Diyarbakır, Mardin ve Azerbaycan, Romanya, Arnavutluk’tan öğretmenler katıldı. Yenişehir Faik Ali İlkokulu’nda Nevzat Can, Bakü 32 Numaralı Tam Orta Mektep’te Natavan Mustafazade, Mardin Elif Ana İlkokulu’nda Nevin Kardaş, Borsa İstanbul İMKB Karacadağ Ortaokulu’nda Ali Nevroz Erbatur, Kayapınar Bilim ve Sanat Merkezi’nde Bilal Durmaz, Mevlana Ortaokulu’nda Gülay Değer Doğaner, Said Paşa İlkokulu’nda Ferhat Başaran, Atatürk İlkokulu’nda Murat Aktay ve Ebulula İlkokulu’nda Barış Balıkçı proje ortakları arasında yer aldı.