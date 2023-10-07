Erzincan’da polis ekiplerince, kent merkezinde bulunan okullarda kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri ile çocuk polisinin görevleri konularında öğretmen ve öğrenciler bilgilendirildi.

2023-2024 eğitim-öğretim dönemi faaliyetleri çerçevesinde kent merkezi polis sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda “Kişisel/Genel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Güvenli İnternet ve Trafik Güvenliği” konularında Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitim Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü katılımıyla, Telekom Binali Yıldırım Ortaokulu, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu, Fatih İlkokulu, İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulu, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde toplam 665 öğrenciye bilgilendirme yapıldı.

Gerçekleştirilen eğitimde, 540 adet güvenli internet kullanımı, dijital okuryazarlık, dolandırıcılık konularını içeren broşür ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt tarafından öğrenci velilerine hitaben yazılmış mektup dağıtıldı.

Ayrıca, eğitim faaliyetlerinin okul sezonu boyunca da devam edeceği öğrenildi.