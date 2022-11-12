İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile öğrencilere su ürünlerinin sevdirilmesi amaçlanıyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile öğrencilere su ürünlerinin sevdirilmesi amaçlanıyor.

İzmir Valiliği binasında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen katıldı. Protokol çerçevesinde ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik avcılığı ve yetiştiriciliği yapılan su ürünlerinin tanıtılması ve aynı zamanda çeşitli işleme teknolojileri kullanılarak tüketilmesinin önemini anlatılacak. Ayrıca öğrencilere eğitim amaçlı animasyon, çizgi filmi gösterimi ve su ürünleri ile ilgili çeşitli konularda eğitim verilmesi, balık şenliği yapılması, yarışmaların düzenlenmesi hedefleniyor.