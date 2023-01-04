Serbay Interactive, Düzce ve Bolu ofislerinde web tasarım, sosyal medya yönetimi, grafik tasarım ve video prodüksiyon departmanlarında stajyer alımı yapacak.

Serbay Interactive, Düzce ve Bolu ofislerinde web tasarım, sosyal medya yönetimi, grafik tasarım ve video prodüksiyon departmanlarında stajyer alımı yapacak.

Kurulduğu günden bu yana, sektöre girmek isteyen öğrencilere staj imkanı sağlayan Serbay Interactive, Bahar Dönemi Staj Programını yayımladı. Bahar Dönemi Staj Programı 23 Ocak – 26 Mayıs 2023 arasında olacağını açıklayan Serbay, son başvuru tarihini 18 Ocak olarak belirtti. Yeni dönemde de staj yapmayı hak kazanan öğrenciler Düzce’de Tayyare Limanı ve Bolu’da Ar-Ge Merkezi ofislerinde staj yapma imkanı bulacak.

Serbay Interactive’in Bahar Dönemi Staj Programına https://serbay.net/araniyoruz adresinden başvurabilirsiniz.