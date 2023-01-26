Antakya Belediyesi tarafından öğrencilerin dolu dolu bir yarıyıl tatili geçirerek moral motivasyon depolaması için hazırladığı ‘Yarıyıl Sinema ve Tiyatro Şenliği başladı.

Antakya Belediyesi tarafından öğrencilerin dolu dolu bir yarıyıl tatili geçirerek moral motivasyon depolaması için hazırladığı ‘Yarıyıl Sinema ve Tiyatro Şenliği başladı.

Cumhuriyet Kültür Merkezinde düzenlenen çocuk tiyatro ve sinema gösterimlerine Belediye Başkan Vekili Ramazan Alparslan ve meclis üyesi Mehmet Karaca da katıldı. Renkli anların da yaşandığı etkinliklerin yarı yıl tatilinde hafta içi her gün 12.00 - 15.00 - 18.00 seanslarında Doru, Bulmaca Kulesi, Evliya Çelebi çizgi filmleri ile Salı ve Perşembe günleri 13.00 - 16.00 seanslarında Abur ile Cubur tiyatro oyununun gösteriminin yapılacağı kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamada da, öğrencilerin, yarıyıl tatili boyunca Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde düzenlenecek sinema ve tiyatro etkinliklerine ücretsiz biletlerini alarak katılabilecekleri ifade edildi.

Tiyatro ve sinema gösterimlerini ilgiyle izleyen çocuklar ile aileleri Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz’a teşekkür etti.