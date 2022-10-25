Kırıkkale’de AFAD görevlileri, öğrencilere deprem bilincini aşılamak için simülasyon tırında eğitim verdi.

Kırıkkale’de AFAD görevlileri, öğrencilere deprem bilincini aşılamak için simülasyon tırında eğitim verdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlileri, simülasyon tırında öğrencilere o anı yaşatarak deprem bilincini aşılıyor. Farklı tarihlerde yaşanan Ege, Elazığ, Erzincan, Marmara ve Van depremleri canlandırıldı. Sınıf haline getirilen tır dorsesinde, AFAD görevlileri tarafından öğrencilere deprem anında neler yapılacağı konusunda bilgiler veriliyor. 5,5 şiddetindeki depremde sınıf sallanmaya başlarken öğrenciler, o anda neler yapmaları gerektiğini öğrenerek kendilerini korumaya alıyor.

İlkokul öğretmeni Fuat Çakmak, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin birebir deprem anını yaşadıklarını ifade ederek, o anda alınması gereken tedbirleri simülasyon tırında gösterildiğini söyledi.

Çakmak, "Öğrettiğimiz teorik bilgileri burada birebir yaşıyorlar. Alınması gereken tedbirleri yaşayarak görüyorlar. 5’den büyük depremleri yaşadılar. Öğrenciler o depremi birebir yaşadılar. Nasıl korunmaları ve sınıfı nasıl terk etmeleri gerektiğini öğrenciler. O deprem korkusunu yaşadılar. Öğrencilerimiz, Van’daki Elazığ’daki depremleri oradaki halkın yaşadığı o korkuları yaşadılar" dedi.

İlkokul öğrencisi Berat Koç, "Korkunçtu. Çok korktum. Depremden kim korkmaz ki. Depremde kapan, tutun yaparken sıranın altına değil de yanına geldim. Sıranın yanında kafama bir şey düşecek diye korktum. Deprem gibi afetler çok kötüymüş onu anladım" diye konuştu.

Teorik olarak öğrendiklerini bilgileri uygulamaları olarak gördüklerini belirten Zeynep Uçan, "Korktum ama yine de öğrendiklerimizi uyguladık. Hayat üçgeni oluşturmamız lazım hatta böyle sabit olmayan eşyalarımızı sabitleyip yanlarına gelmeliyiz. Mesela masanın altına değil de yanına kapanmalıyız" şeklinde konuştu.