Ağrı Diyadin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Diyadin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, soğuk ve sert geçen kış günlerinde, öğrencilere yönelik anlamlı bir sosyal sorumluluk örneği sergileyerek sıcak çorba ikramında bulundu.

Gençlerin boş zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirerek kendilerini geliştirebilecekleri birçok olanak sunan Gençlik Merkezi, aynı zamanda sınava hazırlık sürecindeki öğrencilerin de sıkça başvurduğu bir uğrak noktası haline geldi. Merkez, sadece eğlence ve aktivite değil, aynı zamanda hedeflerine odaklanmak isteyen gençler için bir öğrenme ve motivasyon alanı sunmasıyla dikkat çekiyor.

Merkezin personeli tarafından sevgi ve özenle pişirilen sıcak çorbalar, gençlere ikram edilerek gönüllerini ısıttı. Öğrenciler, hem bu nazik ikram için hem de Gençlik Merkezinde kendilerine sunulan çeşitli imkanlardan yararlanabilme fırsatına sahip oldukları için derin bir memnuniyet duygusuyla yetkililere teşekkürlerini iletti.