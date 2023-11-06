Tepebaşı Belediyesi’nin sabah saatlerinde öğrenciler için gerçekleştirdiği çorba ikramı devam ediyor. Sabah soğuğunda ikram edilen çorbayı içen öğrenciler, Tepebaşı Belediyesine teşekkür ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, Gençlik Merkezleri ile gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde sabah okula giden üniversite öğrencileri için saat 08.30’da başlayan ücretsiz çorba ikramı sürüyor. Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde uzman belediye personeli tarafından özenle pişirilen çorba, üniversite öğrencilerine sabahları ikram ediliyor. Birçok alanda Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’nden destek ve hizmet alan Anadolu Üniversitesi öğrencileri de ‘Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersi çerçevesinde her gün sırayla 19 Mayıs Gençlik Merkezi önünde çorba servisini gerçekleştiriyor.

Tepebaşı Belediyesine teşekkürlerini iletiyorlar

Gençler, çorba ikramının bütçelerine katkı sağladığını da ifade etti. Öğrenciler hem sıcak çorba ikramından dolayı hem de uygulamalı derslerde kendilerine destek olunmasından dolayı Tepebaşı Belediyesine teşekkür etti.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de Başkan Ahmet Ataç’ın talimatı ile her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen sıcak çorba ve ekmek dağıtımının devam edeceğini belirtti.