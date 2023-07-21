Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri yaz kursları öğrencilerine siber güvenlik, sosyal medya kullanımı, kişisel bilgilerin korunması, metruk binalara girişin sakıncaları ve yabancı kişilerle irtibat konularında seminer verdi.

Dağçeşme camiinde Cami İmamı İsmail Ev’in de hazır bulunduğu yaz kursu öğrencilerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından internet kullanımında dikkat edilmesi gerekenler, güçlü şifre oluşturma yöntemleri, bilinmeyen bağlantılara tıklanmaması ve güvenilir kaynaklar kullanılması konuları vurgulandı.

Sosyal medya platformlarının yaygın kullanımıyla birlikte, öğrencilere sosyal medyanın risklerinin anlatıldığı seminerde, özellikle kişisel bilgilerin paylaşılmasının tehlikelerine dikkat çekildi. Bilinmeyen kişilerle arkadaşlık taleplerinin kabul edilmemesi, güvenilmeyen linklerin tıklanmaması gerektiği vurgulandı, metruk binalara girme tehlikesine de değinildi. Öğrencilere terkedilmiş binalara girmenin riskleri anlatılarak, bu tür yerlerden uzak durulması gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca çevreye karşı da duyarlı olmanın önemi üzerinde duruldu.

Öğrencilere ayrıca yabancı kişilerle irtibat kurma konusunda uyarılarda bulunuldu. Güvenilir olmayan kişilerle tanışma ve onlarla iletişime geçmenin riskli olabileceği anlatıldı. Bu tür durumlarda yetişkinlere danışmanın önemine dikkat çekildi.

Seminerin sonunda öğrencilere dondurma ikram edildi.