Adana polisi öğrencilere servis ve toplu kaşıma araçlarında dikkat edilmesi gereken kuralları anlattı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri “Trafik Dedektifleri Projesi” çerçevesinde, Adana genelinde öğrencilere; yaya olarak okula gidiş gelişlerinde, servis araçlarında veya toplu taşıma araçlarında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi. Polis öğrencilere servise ya da toplu taşıma araçlarında bindiklerinde ne yapılması gerektiğini video yardımıyla tek tek anlattı. Polis özellikle emniyet kemerinin koltuğa oturur oturmaz takılması gerektiğini söyledi. Polis emniyet kemeri dışında araca binerken ya da araçtan indikten sonra karşıya geçerken de yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Toplu taşıma aracından indikten sonra en büyük yanlış aracın önünden karşıya geçmeye çalışmaktır. Bu şekilde karşıya geçmek istediğiniz de aracın yanından geçen diğer aracı görmediğiniz için kaza riski çok artıyor. Ya indiğiniz aracın arkasından karşıya geçeceksiniz ya da aracın gitmesini bekleyip öyle karşıya geçmeniz gerekir. Ayrıca bindiğiniz servis ya da araç durmadan inmeye çalışmayın. Araç durduktan sonra koltuğunuzdan kalkıp öyle inin. Aracın durduğunu sanıp kapı açılır açılmaz inmeye çalışıldığı için bir çok kaza meydana geliyor. Bunun yanı sıra araç durmadan kapıyı açan şoförleri de mutlaka uyarın”