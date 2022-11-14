Program sonunda cami görevlileri tarafından öğrencilere ikramda bulunuldu.

Programa İl Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş, Okul Müdürü Mahmut Boyraz, Gençlik Koordinatörleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programda öğrenciler Kur’an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra hadis okumaları, şiir ve ilahi dinletisi gerçekleştirdi.

Sivas’ta İnönü İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik Veysel Karani Camisinde "Peygamber Sevgisi ve Cami" konulu program düzenlendi.

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