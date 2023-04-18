Zonguldak’ta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli tarafından lise öğrencilerine özgeçmiş hazırlama, mesleki yönelik ve test batarya uygulaması konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Mesleki Rehberlik faaliyetleri çerçevesinde Kozlu Sivriler Çok Programlı Lisesi, Zonguldak Anadolu İmam Hatip Lisesi, Zonguldak Uzunmehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine iş arama becerileri semineri verildi. Lise eğitimi sonrası meslek bilinci kazandırma ve iş hayatına hazırlık konusunda farkındalığı artırmak için verilen eğitimlerde Meslek danışmanları Aynur Baysal Tüten ve Dilek Çavuş tarafından öğrencilere iş arama sürecine hazırlık, özgeçmiş hazırlama, mesleki yönelim ve test bataryası uygulaması, İş-Kur hizmetlerinden yararlanma konularında bilgilendirme yapıldı.