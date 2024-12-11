Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli ve Malatya Orman İşletme Müdürlükleri tarafından 4 ilköğretim okulu ve 3 lisede, toplam bin 31 öğrenciye orman sevgisi eğitimi verildi.

Bölge Müdürlüğünde Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Bozgan tarafından sunum şeklinde verilen eğitimde ormanın tanımı, oluşum süreci, önemi, sağladığı faydalar ve orman yangınlarına karşı dikkat edilecek hususlar ele alındı. Aldıkları eğitimin sonunda ’Küçük ormancı’ olarak adlandırılan öğrencilere broşür, dergi ve fidan dağıtıldı, anlatılan konularla ilgili öğrencilere sorular sorularak hediye verildi.